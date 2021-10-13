أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، مساء أمس الأربعاء، أن ما يتم تداوله عبر عدد من الصحف والقنوات الفضائية حول مطالبتها بإيقاف تطبيق “كود البناء السعودي” أمر عارٍ عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أي من منصاتها الرسمية.

دعم تطبيق كود البناء:

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها بموقع” تويتر”، دعمها تطبيق الكود منذ مراحله الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة: إن دورها تجاه كود البناء السعودي يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل واعتماد المفتشين على أعمال الكود مشيرًا إلى تأهيل الهيئة قرابة 5000 مهندس عبر 34 برنامجًا تدريبيًّا منذ مطلع العام الميلادي، كما أكد بأن الهيئة واللجنة تشاركان في الأهداف وتسعيان إلى تطبيق الكود لضمان تحقيق الجودة والسلامة للمباني وروادها.

ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها:

ودعت الهيئة السعودية للمهندسين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن تخوله الهيئة للتحدث باسمها وتمثيلها، مؤكدة على عدم تهاونها مع من ينشر الشائعات وينسب التصريحات غير الصادرة منها لها.