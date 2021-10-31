يخطط تطبيق واتساب WhatsApp للسماح للمستخدمين بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، تمامًا مثل Instagram و ماسنجر وفيسبوك.

وبعد أن رصدت WABetaInfo في أغسطس ، ردود فعل الرموز التعبيرية تنتشر الآن لبعض مستخدمي WhatsApp ، فإن الميزة متاحة الآن بدءًا من التحديث التجريبي 2.21.22.17 لتطبيق WhatsApp ويبدو أنه يقتصر على إصدار Android للتطبيق في الوقت الحالي.

طريقة تفعيل الميزة

وكما هو الحال في تطبيقات Facebook الأخرى – err و Meta – ، يمكنك الضغط لفترة طويلة على فقاعة رسالة معينة للاختيار من بين الرموز التعبيرية الستة المحددة ومشاركة ردود الفعل مثل الموافقة والحب والفكاهة والدهشة والحزن والامتنان.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بينما يمكنك تحديد رمز تعبيري ، فإن رد الفعل المسجل غير مرئي للشخص الذي ترسله إليه في الوقت الحالي. باختصار ، الميزة إما مطبقة جزئيًا أو معطلة.

التحديثات الجديدة للتطبيق

لذلك يمكننا إما أن نتوقع من الشركة إصلاح هذه الميزة غير المكتملة في التحديثات القادمة أو إزالتها حتى يتم طرح نسخة نهائية.

إذا كنت لا تزال ترغب في محاولة الرد على رسائل WhatsApp باستخدام الرموز التعبيرية ، فيمكنك الاشتراك في WhatsApp beta على متجر Google Play ، وانتظر بضع دقائق حتى يتوفر إصدار جديد ، ثم قم بتحديث التطبيق وفقا للتقرير.

وحاليا لا تعمل هذه الميزة تعمل بكامل طاقتها بعد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.