أعلن تطبيق واتساب إضافة زر جديد يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة. وهذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية؛ ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.

ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة واتساب والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية. وجعل هذا “واتساب” أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل “زووم” و”جوجل ميت”. ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

تسهيل المحادثات الجماعية:

وقال متحدث باسم التطبيق الشهير: “إننا نجعل من السهل التواصل تلقائيًّا مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة”، وفق ما نقلته صحيفة “ذي صن” البريطانية.

ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة “واتساب” (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلًا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

المكالمات وقائمة الدردشة:

وستظهر المكالمة أيضًا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية، فيما تقول شركة “واتساب” أيضًا: إن الزر الجديد يقدم “نغمة رنين مميزة أخف”.

يشار إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحًا الآن على نطاق واسع، وبمجرد التحديث ستكون قادرًا على رؤية التصميم الجديد.