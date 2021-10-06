انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمهما الله .

وقال بداح بن طلال الفغم عبر حسابه بموقع تويتر: بقلوبٍ مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي بداح بن عبدالله بن هايف الفغم وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي عشاء اليوم الأربعاء ونستقبل التعازي في منزله بقرطبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر جميل والله المستعان.

“المواطن” تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة اللواء الفغم، سائلين الله عز وجل للراحل الرحمة والمغفرة وأن يبدله داراً خيراً من داره وأن يسكنه فسيح جناته.