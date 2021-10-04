يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة ودية ضد نظيره أبها، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي المرتقبة.

النصر يُلاقي أبها وديًّا:

وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة ودية أمام أبها عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مرسول بارك، في لقاء مغلق بعيدًا عن الجماهير والإعلام.

وعلى الصعيد الميداني، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرانه الأول بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مساء الاثنين، حيث بدأ بالاجتماع مع اللاعبين، وتركز المران على جوانب لياقية متنوعة وأدوا تمارين خفيفة باستخدام الكرة.

وكانت إدارة العالمي بقيادة مسلي آل معمر قد أعلنت عن التعاقد مع بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته مؤخرًا، ووصل المدير الفني البرتغالي إلى الرياض، مساء الأحد.

العالمي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي:

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويطمح العالمي في تحقيق انطلاقة مميزة مع بيدرو.