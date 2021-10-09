أهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي في رابغ بالشراكة مع عيادات الأعمال الأسر الضمانية للعمل والاستثمار من المنزل.

تأهيل الأسر الضمانية في رابغ

جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها المستشار سعيد سعد الغامدي مستشار ريادة الأعمال في عيادات الأعمال بعنوان ابدأ مشروعك من المنزل بمشاركة الأسر الضمانية في محافظة رابغ.

تناولت الورشة العديد من المحاور من أبرزها تحديد فكرة المشروع، مع بيان المفهوم من المشروع التجاري، إلى جانب استعرض خصائص وسمات صاحب المشروع الناجح، كما استعرضت الورشة مهارة التخطيط للمشاريع، ومراحل المشروع التجاري، إلى جانب التسويق وآليات دراسة السوق، ودراسة الجدوى.

أسباب نجاح المشاريع الصغيرة

واستعرضت الورشة أسباب نجاح المشاريع وأسباب فشلها، وطرق تحديد وتأمين رأس مال المشروع، فضلا عن الجهات الرسمية التي تتطلب الحصول على تراخيصها لفتح مشروع معين، والجهات التي تقدم الدعم للمشاريع الصغيرة، كما استعرضت الورشة العديد من قصص النجاح لأسر منتجة ورواد أعمال، واختتمت الورشة بجملة من التوصيات الهامة في الاستثمار من المنزل.

يذكر بأن عيادات الأعمال تستهدف تطوير قدرات الأسر الضمانية والأسر المنتجة إلى جانب رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات والإرشاد والتأهيل عبر نخبة من الخبراء والمستشارين والمرشدين والمدربين والمستثمرين بما يواكب رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي من خلال شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تطوير رواد الأعمال الحاليين والمحتملين ودعم المشاريع والشركات الناشئة.