دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف بند التشغيل والصيانة، والمعلن عنها بتاريخ 24/ 11 / 1442هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.

أماكن الكشف الطبي لوظائف وزارة الحرس الوطني

وقالت الوزارة إنه تسهيلًا على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض – جدة – الدمام) عن طريق تواصلهم لاختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) – (23379) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك خلال (3) أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان.

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