صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية

فقد تقرر، (أولًا) السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء (14) يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، للفئات التالية، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي:

1 – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

(ثانيـًا) رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.