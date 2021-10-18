تشارك وزارة الداخلية خلال فعاليات معرض جيتكس دبي 2021 لهذا العام لاستعراض أحدث الخدمات التقنية عالمياً.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تهدف من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي إلى إبراز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة، والمواطنين المقيمين خارجها.

تهدف #وزارة_الداخلية من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي إلى إبراز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة، والمواطنين المقيمين خارجها.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس2021 pic.twitter.com/Ktkh0XXeZw — أبشر (@Absher) October 17, 2021

انطلاق معرض جيتكس

يذكر أنه انطلقت الأحد 17 أكتوبر، بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الـ41 لأسبوع جيتكس للتقنية لعام 2021، والتي تحتضن فيها دولة الإمارات العربية المتحدة عمالقة التكنولوجيا حول العالم، بمشاركة 4 آلاف شركة من 140 دولة.

منصة للتكنولوجيا والابتكار

ويعتبر جيتكس، الذي يستمر حتى يوم 21 أكتوبر الجاري، أكبر منصة للتكنولوجيا والابتكار الدولي. ويصفه خبراء ورؤساء شركات تكنولوجية بأنه “قبلة عمالقة التكنولوجيا حول العالم”.

ويبرز حرص الوزارات والمؤسسات والشركات الكبرى المختلفة على المشاركة الدورية في فعاليات “جيتكس” والاستفادة من الفرص التي يتيحها، سواء لجهة عرض منتجاتهم وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وكذا الدخول في شراكات وتكامل مع الشركات الأخرى والاستفادة من تجاربها.