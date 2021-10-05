أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي في مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد اليابان والصين.

وزارة الرياضة تقرر رفع عدد الحضور الجماهيري

وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه رغبة منها في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100%.

وتابعت وزارة الرياضة في بيان رسمي: “حضور الجماهير في مباراتي اليابان والصين سيكون مقتصرًا فقط على الجماهير فوق 12 عامًا، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق توكلنا”.

وأضاف البيان: “تود وزارة الرياضة التأكيد على الجماهير بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة تواجدهم في المدرجات على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات حفاظًا على سلامة الجميع”.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية واليابان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).