كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن اتجاه وزارة الرياضة والاتحاد العربي لكرة القدم لتمويل نادي الاتحاد بـ 8 ملايين ريال، وذلك بعدما تعذر حصوله على الرخصة الآسيوية اليوم الخميس.

#وليد_الفراج: وزارة الرياضة واتحاد الكرة العربي سيقومان بتمويل نادي #الاتحاد بـ8 ملايين ريال.. مشاركة الاتحاد في الآسيوية واحدة من استراتيجية الرياضة السعودية .. بإذن الله تتعامل الوزارة مع العميد مثل الأهلي اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/onaREe8Qwh — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 21, 2021

مكافأة البطولة العربية تعرقل خطة العميد

وقال الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” حسب المعلومات المتوفرة، العميد كان لديه مشكلة مع الشركة الراعية للبطولة العربية بالموسم الماضي، حيث لم يحصل على مكافأة الوصول للنهائي، ولكن وزارة الرياضة مع الاتحاد العربي لكرة القدم، سيمولان العميد بمنحه 8 ملايين ريال ثم تعطيها الشركة الراعية بعد ذلك للوزارة ولـ اتحاد الكرة العربي”.

9 ملايين ريال تحل أزمة الاتحاد

وأضاف الفراج: “العميد يجب عليه سداد 9 ملايين ريال من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، وإدارة العميد تبذل قصارى جهدها لسداد هذا المبلغ”.

وأعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن حصول 7 أندية على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021/ 2022.

وعقدت لجنة التراخيص برئاسة محمد السليم، اجتماعًا بالأمس، بحضور الأعضاء ماجد السليمان، ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر، أحمد حناوي، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري.

ووافقت اللجنة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية لموسم 2021/ 2022 لأندية؛ الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح وضمك، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.