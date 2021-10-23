أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن زراعة 10 مليارات شجرة تحد كبير وسنستفيد من التجارب والأبحاث والتقنيات العالمية.

فيديو | وزير البيئة: زراعة 10 مليارات شجرة تحد كبير.. وسنستفيد من التجارب والأبحاث والتقنيات العالمية #الإخبارية#مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/96ORCck6Mm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021

وأضاف خلال كلمته بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء أن 10 مليارات شجرة تعني زراعة ما يقارب 50 مليون شجرة هكتار في السعودية، حيث سنعيد تأهيلها وزراعتها بالأشجار.

الأشجار والتنوع الأحيائي

وتابع وزير البيئة، ستكون هناك آثار إيجابية للتعامل مع الأنبعاثات الكربونية، وستشكل هذه الأشجار وهذه المحميات عاملاً مساعداً للتنوع الأحيائي.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، أوضح أن الحزمة الأولى من المبادرات، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل نوعية، وفرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية السعودية 2030 .

انطلاق مبادرة السعودية الخضراء

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة؛ لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.