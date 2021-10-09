كرم وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مساء اليوم، المزارعين والصيادين المميزين بمنطقة عسير، وذلك في اليوم الختامي للقافلة الزراعية الإرشادية، والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، واختتمت فعالياتها اليوم بحديقة المشهد بمدينة أبها.

الحرص والمتابعة الدائمة:

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة لهذه القافلة واهتمامه بسير عملها، كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على إقامة فعاليات الورشة بمنطقة عسير، مؤكدًا أن حضوره وتكريمه للمشاركين في القافلة يعكس حرصه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المواطنين والمزارعين، مضيفًا أن القافلة حققت أهدافها من خلال رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، ومن خلال تغيير الاتجاهات السلوكية السلبية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

مشاركة إيجابية من جميع القطاعات:

من جهته، أشاد رئيس اللجنة الفنية للقافلة، المهندس إبراهيم التركي، بالمشاركة الإيجابية من القطاعات الحكومية والأهلية ومساهمتها الفعالة في إنجاح هذه القافلة، مضيفًا أن فعاليات القافلة والتي امتدت على مدى ثلاثة أيام أقامت خمس عشرة ورشة عمل في مختلف محافظات منطقة عسير، إضافة إلى العديد العروض والندوات، وسعت من خلالها إلى إطلاع المزارعين والمهتمين على التقنيات الحديثة في القطاعين الزراعي والحيواني، من خلال البرامج الإرشادية وحسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات، مشيرًا إلى أن القافلة ستنتقل الأسبوع القادم- بمشيئة الله تعالى- إلى منطقة الباحة كمحطة جديدة لها.