كرم وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة رشوة.

وقالت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن وزير التجارة يكرم مراقباً أبلغ عن تعرضه لجريمة “رشوة” ويشيد بجهود مراقبي الوزارة”.

يذكر أن وزارة التجارة أوضحت في وقت سابق، ما هو المقصود بالغش التجاري، حيث بينت أنه يطلق على كل منتج فاسد وغير صالح للاستعمال أو الاستهلاك.

انتهاء صلاحية المنتج

وبينت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مصطلح الغش التجاري يطلق كذلك على كل منتج انتهت فترة صلاحيته، أو إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته.

منتج غير مطابق للمواصفات

وأشارت إلى أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية، فإنه في تلك الحالة أيضاً يندرج تحت الغش التجاري.