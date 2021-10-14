أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أن العلاقة مع أمريكا مهمة للمنطقة والعالم.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة تصب في الأمن العالمي والإقليمي.

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، معبرًا عن امتنانه لدور المملكة في التصدي للتحديات التي تواجهها بلاده.

وأشار بلينكن إلى أنه بحث مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان ملفَي اليمن وإيران بالإضافة إلى العديد من القضايا المهمة.