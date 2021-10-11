التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس الاثنين، الوزير الأول وزير المالية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد أيمن بن عبدالرحمان، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

تعاون وثيق:

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.