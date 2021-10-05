أبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته باستضافة منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، مشيدًا بدعم القيادة الكبير لمجال الرياضة.

وزير الرياضة يشيد بدعم القيادة:

ونشر وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل افتتاح منافسات بطولة سوبر جلوب 2021 التي انطلقت، قبل قليل، مبديًا سعادته بتنظيم البطولات الكبرى.

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “للمرة الثانية على التوالي.. جدة تستضيف بطولة العالم لكرة اليد (سوبر جلوب السعودية).. بطولات عالمية مستمرة تستضيفها المملكة بدعم لا محدود للقطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة”.

وتُقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم النور والوحدة باعتبارهما ممثلًا البلد المستضيف لمنافسات البطولة، وانطلقت سوبر جلوب، قبل قليل، بمباراة الوحدة ضد كال هيث الأمريكي.

الأندية المشاركة في البطولة:

وتشهد منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة الثنائي السعودي الوحدة والنور، جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، كال هيت سان فرانسيسكو “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، بينيروس البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”.

كما يشارك في سوبر جلوب 2021، ماغديبورغ الألماني بدعوة من الاتحاد الدولي، برشلونة الإسباني بطل النسخة السابقة، الدحيل القطري بطل آسيا وألبورغ الدانماركي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الزمالك المصري بطل إفريقيا.