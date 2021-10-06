حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة اليابان المرتقبة.

وزير الرياضة يدعم لاعبي الأخضر:

وقام وزير الرياضة بحضور استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية لمباراة اليابان، لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل، وخطف الثلاث نقاط.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوزير الرياضة وهو يُتابع مران الأخضر اليوم، بصحبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

السعودية ضد اليابان:

ويلعب منتخب السعودية ضد اليابان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ضد اليابان بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات المونديالية، بعد تجاوزه لعقبتي فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة المنتخب الياباني المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف.