قال وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان إنه ناقش أهمية الاستمرار في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال اجتماعات مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: ” سررت بلقاء وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو وزملائنا في مجموعة العشرين خلال هذا الأسبوع أثناء حضوري اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، حيث كان في مقدمة النقاش أهمية الاستمرار في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي”.

وقال: “كما تابعت المملكة التخصيص العام الجديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أمريكي، مع مناقشة الخيارات التي قدمها صندوق النقد الدولي لتوجيه حصص حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا”.

وأضاف: “ستواصل المملكة العربية السعودية دعمها لأعمال مجموعة العشرين لتعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.