أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة جديدة لتطبيق الواتساب وهي حذف الرسائل بشكل تلقائي في أي محادثة بعد 24 ساعة مثل تطبيق سناب شات.

ميزة جميلة قادمة لتطبيق #الواتساب وهي حذف الرسائل بشكل تلقائي في أي محادثة بعد 24 ساعة زي #سناب شات pic.twitter.com/STh362ElHy — عبدالله السبع (@7Alsabe) October 2, 2021

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الميزة الجديدة تتيح حذف الرسائل حتى بعد 24 ساعة فقط من وصولها، وقديماً كانت حذف الرسائل يتم بعد أسبوع تقريباً.

وتابع عبدالله السبع، أن الميزة الجديدة وصلت لبعض الهواتف وستصل للجميع في وقت لاحق.