أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مطور برمجيات وتطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مسؤول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو تخصص ذي الصلة.

– مسؤول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)