أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول شؤون الشركات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، إدارة نظم المعلومات، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)