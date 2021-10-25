أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الفواتير والتسويات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية.

– مدير علاقات وخدمات الناقل: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر).

– مدير المبيعات المباشرة وكبار الشخصيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة زين السعودية:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)