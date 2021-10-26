أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مساعد إداري”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)