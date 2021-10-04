أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير المحاسبة المالية والتقارير”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)