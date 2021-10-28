أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل حسابات المدفوعات: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– أخصائي/ محلل تطوير منظمة الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة البوليمرات:

وأوضحت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)