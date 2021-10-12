أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مدقق أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، نظام المعلومات الإدارية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف شركة صدارة:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)