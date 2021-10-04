أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الجبيل، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول نظم معلومات الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الرواتب (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف التوظيف (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)