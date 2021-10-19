أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الحوية، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين مستودع (الحوية): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المواد.

– مدقق داخلي أول (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)