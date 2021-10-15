أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش ميداني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير عمليات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي/ شريك الأعمال تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الحسابات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)