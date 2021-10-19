أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير التدريب.

– ميكانيكي حافلات.

– أخصائي المشتريات.

– مسؤول السلامة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)