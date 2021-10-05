أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب المستندات.

– مبرمج.

– أخصائي دعم المشاريع.

– مهندس تخطيط الصيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)