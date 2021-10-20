أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الفلك:

وأبرزت شركة الفلك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأحداث.

– مخطط ومستشار الأحداث والموسيقى.

– مهندس إنشائي/ هياكل.

طريقة التقديم على وظائف شركة الفلك:

وأوضحت شركة الفلك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)