أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول مشتريات (الرياض).

– مسؤول مشتريات رئيسي (الرياض).

– مدير مشروع/ التكامل (الرياض).

– مدرب الديناميكا الهوائية (الرياض).

– مدرب علوم الطيران (الرياض).

– مشرف أول صيانة أسلحة الطائرات (الطائف).

– مشرف فني/ نظم التحكم (الظهران).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)