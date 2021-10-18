أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل “ساسرف”- المملوكة لشركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل علاقات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مهندس رئيسي/ إستراتيجيات الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 18 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)