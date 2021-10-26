أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق البيئة والصحة والسلامة (الرياض).

– مدير خدمة العملاء الإقليمي (الرياض).

– مهندس مبيعات/ الحلول والخدمات (الرياض).

– مهندس تخطيط الموقع/ مشروع المترو (الرياض).

– مدير الخدمات/المنطقة الغربية (جدة).

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)