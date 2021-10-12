أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حفر الباطن، وشقراء، وسكاكا.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب فرع (حفر الباطن).

– محاسب فرع (شقراء).

– محاسب فرع (سكاكا).

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)