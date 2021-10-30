أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مبيعات التجزئة بالمنطقة الوسطى (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.

– مدير منطقة الامتياز/ المبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مدير أول تحسين الراديو (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة زين السعودية:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)