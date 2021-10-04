أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير فنيين خدمات الحاسب الآلي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، هندسة نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات).

– كبير مبرمجين أنظمة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، هندسة نظم المعلومات، هندسة الشبكات).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)