أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير دراسات اللجان الابتدائية.

– مدقق أول.

– محلل تطوير العمليات.

– محلل مساعد للزكاة وضريبة الدخل.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– محلل بيانات رئيسي.

– أخصائي اقتصادي.

– محلل الأداء المؤسسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)