أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل إدارة التغيير وعلاقات العملاء.

– محلل الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل خدمات البنية التحتية/ نظافة المدن.

– محلل خدمات البنية التحتية/ صيانة الطرق.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)