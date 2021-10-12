أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري (الرياض).

– مساعد مكتب (الرياض).

– مسؤول تخطيط مواد ثانٍ (جدة).

– مراقب خدمات ثانٍ (جدة).

– مساعد إداري ثالث (جدة).

– مدرب قسم التدريب (جدة).

التقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 6 ربيع الأول 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 ربيع الأول 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)