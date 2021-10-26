أعلنت شركة جنى للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة راشد الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأبرزت شركة جنى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة جودة الاتصالات.

– مفتش استلام المواد/ الكهرباء والأجهزة.

– مفتش مراقبة جودة الأجهزة.

– مفتش مراقبة جودة الطلاء.

– مشرف مراقبة جودة الطلاء.

– مفتش مراقبة الجودة الكهربائية.

– مشرف مراقبة الجودة/ الكهرباء والأجهزة.

– مفتش مراقبة جودة/ اللحام.

– مشرف مراقبة الجودة/ ميكانيكي.

التقديم على وظائف جنى للخدمات البحرية:

وأوضحت شركة جنى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)