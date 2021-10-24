أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تكامل وتحسين العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير عمليات المنطقة الغربية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)