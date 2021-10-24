أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإعلام، إدارة المستشفيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق الشراكات الإستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الإدارة الصحية، إدارة الأعمال).

– مدير التدقيق والمراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)