أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي (الرياض).

– استشاري جراحة أعصاب (الرياض).

– استشاري تخدير مشارك (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– أخصائي مخاطر المشاريع (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– استشاري مواليد (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– منسق برنامج تطوير الكفاءات السعودية (جدة).

– اختصاصي ثاني إدارة العقود (جدة).

– مشرف الحسابات المدينة (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)