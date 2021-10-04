أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الأمراض الباطنية.

– استشاري الجراحة العامة.

– استشاري جراحة المخ والأعصاب.

– استشاري العناية المركزة.

– استشاري الأطفال حديثي الولادة.

– أخصائي الأطفال حديثي الولادة.

– أخصائي عظام.

– أخصائي أطفال.

– أخصائي باطنة.

– أخصائي عناية مركزة.

– أخصائي جذور أسنان.

– أخصائي أسنان أطفال.

– أخصائي الاستعاضة السنية.

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي تمريض.

– ممرض مكافحة العدوى.

– طبيب أسنان.

– أخصائي نفسي.

– استشاري التصوير التشخيصي.

التقديم على وظائف مستشفى الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)