أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي التعقيم ومكافحة العدوى”؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)