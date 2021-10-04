أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الطرح والاندماج والاستحواذ: شهادة البكالوريوس تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار وكالة الهيئة لمؤسسات السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، القانون)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير وحدة البيئة الإنتاجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب.

– أخصائي تطبيقات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)