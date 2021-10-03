أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير البنية التحتية والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب.

التقديم على وظائف خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)